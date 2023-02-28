Вышло мобильное приложение «Яндекс Путешествия»

Сервис «Яндекс Путешествия» запустил мобильное приложение для поиска авиабилетов и бронирования отелей по всему миру. Оно вполне может стать альтернативой популярным ранее Booking и Airbnb, покинувшим российский рынок в прошлом году. К слову, по оценкам экспертов на долю Booking в России приходилось до 70% рынка.

При поиске отелей на «Яндекс Путешествиях» пользователи могут отсортировать их по восьми фильтрам (рейтинг, расположение, количество звезд, наличие питания и т. д.), можно также искать варианты с бесплатной отменой. Вместе с ценой приложение сразу же покажет и размер кешбэка: для владельцев подписки Яндекс Плюс будет доступен 10% кешбэк за бронирование, его можно будет использовать и в других сервисах Яндекса. После бронирования отеля во вкладке «Поездки» будет доступна информация о путешествии, а также прогноз погоды и рекомендации из «Яндекс Афиши».

При поиске авиабилетов на «Яндекс Путешествиях» можно указать нужное время вылета и прилета, выбрать авиакомпанию и аэропорт, а также количество пересадок. Приложение доступно для смартфонов под управлением ОС iOS и Android. Сейчас в нём доступно более миллиона гостиничных номеров с фотографиями и отзывами пользователей.