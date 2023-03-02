Названы самые производительные Android-смартфоны в феврале

Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных флагманских смартфонов на основе операционной системы Android по итогам февраля 2023 года.

Первое место занимает OnePlus 11 с внушительным отрывом от занимающего второе место Red Magic 8 Pro+. На третьем месте находится Redmi K60 Pro.

Топ-10 замыкают iQOO 11 Pro, Vivo X90 Pro+, iQOO 11, Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, Samsung Galaxy S23 Ultra и Vivo X90 Pro. Как мы видим, в рейтинге успела дебютировать модель из новой серии флагманов Samsung, официально представленной 1 февраля 2023 года на мероприятии Galaxy Unpacked.

Статистика собрана в период с 1 по 28 февраля 2023 года. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов — модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.