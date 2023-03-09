Конференция Google I/O 2023 стартует 10 мая

Ежегодная конференция Google I/O в этом году начнётся 10 мая, сообщил в Twitter глава компании Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai).

В этом году самые большие ожидания от мероприятия связаны с технологиями искусственного интеллекта, которые в Google считают приоритетным направлением. Компания может представить новости о платформе Bard — своём ответе на ChatGPT — и о других продуктах для создания изображений, написания кода приложений и тестирования прототипов продуктов с помощью ИИ.

На конференции Google I/O традиционно рассказывают об очередных версиях Android, а также анонсируют устройства. Android и Chrome сегодня работают на устройствах с экранами всех размеров от смарт-часов до смарт-телевизоров, поэтому предположения можно строить самые разные.