Google разрабатывает ИИ для медицинской сферы

В ходе ежегодного мероприятия The Check Up, компания Google анонсировала инициативы, связанные со здравоохранением. В частности, команда Google Health поделилась информацией о новых продуктах, разрабатываемых с использованием технологий машинного обучения и систем искусственного интеллекта на базе нейронных сетей.

Компания рассказала о новых ИИ-решениях для УЗИ-диагностики, помощи в лечении рака и мониторинга туберкулёза. Одной из ключевых новинок стала специализированная языковая модель, названная Med-PaLM 2.

Первый её вариант анонсировали в конце прошлого года. Он предназначен для предоставления высококачественных ответов на медицинские вопросы — это первая ИИ-система, получившая «проходной балл», правильно ответив на более 60 % вопросов с возможностью выбора ответов, аналогичных тем, что используются для получения медицинских лицензий в США. В Google заявили, что второе поколение технологии — Med-PaLM 2 — стабильно отвечало на ответы на экспертном уровне с точностью более 85 % — на 18 % лучше в сравнении с предыдущими результатами.

По данным Google Health, компания также сравнивает результаты тестов нового варианта Med-PaLM с ответами настоящих врачей. В Google сообщают, что ответы ИИ проверяют не только на фактическую точность, но и на потенциальный вред советов для пациентов.

В ходе экспериментов ИИ отвечал на вопросы о признаках пневмонии и перспективах лечения тех или иных болезней. Но если на некоторые вопросы бот давал даже более развёрнутые и правильные ответы, чем люди, то в некоторых случаях он допускал ошибки. С учётом деликатного характера медицинской информации, в Google считают, что пройдёт некоторое время до того, как технология станет доступной широкой аудитории. Компания намерена продолжить работать с исследователями и профильными специалистами над Med-PaLM. Больше информации о технологии появится в обозримом будущем.

Представители экспертного сообщества считают, что технология имеет колоссальный потенциал, но важно, чтобы её применение в реальном мире осуществлялось в ответственной и этичной манере.