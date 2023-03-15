Samsung представила смартфоны Galaxy A34 и A54

Компания Samsung пополнила серию смартфонов Galaxy A среднего уровня моделями Galaxy A34 и Galaxy A54. Обе новинки получили ряд усовершенствований по сравнению со своими предшественниками, и хотя внешне стали весьма похожими на флагманские модели Samsung — смартфоны Galaxy S23 и Galaxy S23+.

Задние панели Galaxy A34 и A54 практически не отличается от Galaxy S23 — модули камер представлены лишь тремя объективами, которые слегка выступают над поверхностью. Кроме того, Samsung обещает флагманский уровень обновления ПО — до четырёх крупных обновлений Android и до пяти лет обновлений для системы безопасности.

Однако, как отмечают уже познакомившиеся с новинками журналисты, иллюзия обладания флагманским смартфоном тает, стоит взять смартфон в руки. Та и другая новинки довольно толстые — по 8,2 мм (но зато вмещают батареи на 5000 мА·ч), а Galaxy A34, согласно некоторым мнениям, оставляет ощущение как от пластика при касании тыльной панели.

Обе модели получили по три камеры, но с разными характеристиками. Galaxy A54 имеет 50-мегапиксельный основной модуль, 12-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль и макромодуль на 5 мегапикселей. Основной датчик тут больше, чем у модели Galaxy A53 предыдущего поколения. В Galaxy A34 использованы такие же модули, но их разрешение составляет 48, 8 и 5 мегапикселей соответственно.

Фронтальные панели новинок отличаются друг от друга сильнее, чем тыльные. Galaxy A34 получил дисплей диагональю 6,6 дюйма, а Galaxy A54 — 6,4 дюйма. D обоих случаях дисплеи обеспечивают разрешение 1080p и частоту обновления изображения 120 Гц, а также яркость 1000 кд/м2. Младший Galaxy A34 получил 13-мегапиксельную селфи-камеру в каплевидным вырезе экрана, а Galaxy A54 — 32-мегапиксельную в круглом отверстии.

Galaxy A34 получил чипсет MediaTek Dimensity 1080, а Galaxy A54 — фирменный чип Samsung Exynos 1380. Оба смартфона поддерживают использование карт памяти до 1 Тбайт. Наконец, они имеют защиту от воды и пыли уровня IP67. В теории этого достаточно для полного временного погружения в воду без последствий, но экспериментировать с этим без лишней необходимости не стоит. Поддерживается 5G, имеются подэкранные сканеры отпечатков пальцев. Известно, что будут выпускаться несколько вариантов цветов, хотя конкретные предложения могут отличаться от региона к региону.

На данный момент известно, что в Великобритании Galaxy A54 поступит в продажу уже 29 марта по цене от £449 (около 41,3 тыс. рублей) за версию с 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт флеш-памяти. Galaxy A34 появится в продаже в Великобритании тоже с 29 марта и будет стоить от £349 за версию с 6/128 Гбайт. О ценах и времени начала продаж в других регионах будет объявлено позже. По неофициальным данным, Galaxy A54 поступит в продажу в США с 6 апреля по цене от $449,99 за вариант с 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт флеш-памяти.