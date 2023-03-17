В Steam началась масштабная весенняя распродажа

В сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовала масштабная весенняя распродажа. Вместе с этим Valve устроила празднование годовщины Steam Deck. Распродажа продлится до 23 марта 20:00 по минскому времени.

В рамках весенней распродажи Steam скидки получили тысячи товаров, включая игры и дополнения. Предложения на главной странице разделены по категориям и жанрам.

Всего в сервисе Steam предлагается около 30 000 игр на любой вкус, а также эксклюзивные предложения, автоматическое обновление игр и другие возможности.

 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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