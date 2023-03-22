Oppo представила флагманы Find X6 и Find X6 Pro

Компания Oppo представила флагманский смартфон Find X6 Pro. Как заявляют в самой компании, речь идёт об «эре трёх основных камер». Все три модуля на тыльной панели получили большие датчики изображения с разрешением 50 мегапикселей, в том числе и огромный 1-дюймовый сенсор Sony IMX989.

Основная камера Find X6 Pro получила 1-дюймовый Sony IMX989, который уже встречался нам в Xiaomi 13 Pro и Vivo X90 Pro. Сенсор дополняет 23-мм объектив с апертурой f/1.8. Ультраширокоугольный модуль получил 15-мм оптику с диафрагмой f/2.2 и 1/1,56-дюймовый сенсор IMX890. Третий модуль — перископный с эквивалентом фокального расстояния 65 мм и с апертурой f/2.6, а также тем же сенсором IMX890. Камеры разработаны совместно с Hasselblad, поддерживается настройка цветопередачи в соответствии с профилем Hasselblad Natural Colour, режим Hasselblad Pro, а также классический режим XPAN для панорамных снимков. Наконец, обеспечен фирменный звук затвора Hasselblad, а функция Hasselblad Watermark сохраняет параметры съёмки. В режиме Hasselblad Portrait Mode используются широкоугольная камера и модуль с телеобъективом для эмуляции оптики XCD30 и XCD80.

В процессе съёмки участвует кастомный сигнальный процессор MariSilicon X, обеспечивающий ускоренную фокусировку и точность, а также усиленную стабилизацию изображения для перископной камеры на уровне 42 % — по данным Oppo, это рекордный показатель для индустрии. Поддерживаются дополнительные функции для несжатых RAW-файлов, имеется 13-канальный спектральный сенсор для оценки освещения и оптимизации баланса белого.

С использованием перископного объектива X6 Pro обеспечит 6х гибридный зум с «полным оптическим качеством». Кроме того, производитель обещает одинаково хорошее качество съёмки видео с разрешением в 4К при зуме 3х и 6х. Поддерживается съёмка в режиме Dolby Vision 4K HDR. Ультраширокоугольная камера обеспечивает макросъёмку с расстояния 4 см, по данным Oppo, аберрация составляет менее 1 %. Наконец, фронтальная камера на 32 мегапикселя имеет сенсор IMX709 — такой же, как и в Oppo Find X5 Pro, с 21-мм широкоугольным объективом и диафрагмой f/2.4.

В остальном Oppo Find X6 Pro тоже вполне соответствует флагманским характеристикам своих камер. Модель получила 6,82-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3168 × 1440 пикселей и адаптивной частотой обновления 120 Гц, а также частотой дискретизации 240 Гц. В Oppo утверждают, что речь идёт о самой яркой панели в мире — пиковое значение составляет 2500 кд/м2.

Новинка построена на флагманском чипсете Snapdragon 8 Gen 2. Младшая конфигурация получила 12 Гбайт ОЗУ LPDDR5X и 256 Гбайт памяти UFS 4.0. Ещё есть варианты с 16 Гбайт оперативной и 256 или 512 Гбайт флеш-памяти UFS 4.0. Ёмкость АКБ составляет 5000 мА·ч, поддерживается быстрая проводная зарядка SuperVOOC на 100 Вт (на 100 % за 28 минут) и беспроводная AirVOOC на 50 Вт (100 % за 52 минуты). В Oppo заявляют, что батарея сохранит 80 % ёмкости даже после 1600 циклов зарядки, что вдвое выше стандарта индустрии.

Выпускаются смартфоны коричневого, чёрного и зелёного цветов, а модуль камер заключён в круг из алюминия «аэрокосмического» уровня. В целом производитель пытается имитировать вид винтажной камеры. Защита от воды и пыли соответствует классу IP68.

Более простая, но всё ещё флагманская модель Find X6 получила чипсет Dimensity 9200, 6,74-дюймовый дисплей с разрешением 2772 × 1240 пикселей и адаптивной частотой обновления экрана 40–120 Гц.

В Find X6 также применяются сенсоры по 50 мегапикселей, но основной заменён на более простой IMX890, тот же, что и в камере с телеобъективом. Ультраширокоугольный модуль получил сенсор Samsung JN1, он поддерживает макросъёмку с расстояния 3 см. Стоит отметить, что перископный зум в младшей модели сохраняется.

Find X6 получил АКБ на 4800 мА·ч, проводную зарядку на 80 Вт, беспроводная отсутствует. Стандарт защиты — IP64. Оба смартфона работают под управлением Android 13 в оболочке ColorOS 13.1. Модель выпускается в корпусах чёрного, золотистого и зелёного цветов.

Судя по всему, серия Oppo X6 будет доступна только в Китае, во всяком случае — пока. Oppo Find X6 Pro будет стоить от €810 за модель с 12/256 Гбайт памяти (€880 за 16/256 Гбайт и €950 за 16/512 Гбайт). Oppo Find X6 стоит от €610 за 12/256 Гбайт.