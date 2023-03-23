Представлены смартфоны Huawei P60 и P60 Pro

Сегодня компания Huawei представила новые флагманские смартфоны P60 и P60 Pro.

Huawei P60 получил OLED экран с диагональю 6,67 дюйма, разрешением 2700 х 1200 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 1440 Гц. Huawei P60 Pro имеет такой же дисплей, поэтому бариты смартфонов идентичны, разве что Pro на несколько граммов тяжелее. Защищает экран стекло Kunlun. От внешних воздействий смартфоны защищены в соответствии со степенью IP68.

Камера Huawei P60 состоит из трех модулей. Главный из них – с 48-мегапиксельным сенсором с раскладкой пикселей RYYB, объективом с переменной диафрагмой F/1,4-4,0 и системой оптической стабилизации. В модуле со сверхширокоугольным объективом установлен 13-мегапиксельный датчик (RYYB) и объектив с диафрагмой F/2,2, но оптической стабилизации тут нет. Третий модуль отвечает за 5-кратный оптический зум, в нем используется 12-мегапиксельный сенсор (RYYB) и есть оптическая стабилизация.

Два первых модуля у Huawei P60 Pro такие же, как у младшей модели, а модуль, отвечающий за оптический зум, другой. Во-первых, выше разрешение – целых 48 Мп (судя по всему, тут используется точно такой же сенсор, как и в основном модуле), во-вторых, тут просто огромная диафрагма для перископного модуля – F/2,1.

Смартфоны получили аккумуляторы емкостью 4815 мА·ч, поддерживают зарядку мощностью 88 Вт по проводу и беспроводную мощностью 50 Вт.

Huawei P60 и P60 Pro стали первыми моделями с ОС HarmonyOS 3.1 из коробки. Также они обладают поддержкой двусторонней спутниковой связи. Для этого используется китайская система спутниковую систему Beidou, с которой можно отправлять сообщения и принимать их.