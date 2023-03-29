Disney закрывает подразделение по разработке метавселенной

Walt Disney Company закрыла подразделение по разработке метавселенной. Ожидается, что в общей сложности 7000 сотрудников будут уволены по всей компании, что поможет сократить расходы примерно на 5,5 млрд долларов.

По данным СМИ, в первую очередь будет закрыто подразделение, которое занимается разработкой метавселенной. Его возглавлял Майк Уайт, который ранее занимал должность вице-президента Disney по потребительскому опыту и платформам. Слухи об увольнениях начали появляться вскоре после того, как Боб Айгер сменил Боба Чапека на посту генерального директора Disney в ноябре прошлого года.

Disney — это не единственная компания, пытающаяся реализовать большие амбиции по разработке метавселенной. Даже Meta изо всех сил пыталась внедрить свои новые технологии для Web3. Однако подразделение, которое занималось созданием метавселенной Reality Labs сообщило об операционных убытках в размере 13,72 миллиарда долларов в прошлом году.