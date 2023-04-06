OnePlus представила смартфон Nord CE 3 Lite

Компания OnePlus представила смартфон среднего уровня Nord CE 3 Lite. Главной особенностью новинки является 108-мегапиксельная камера, редкая для смартфонов этого класса. При этом производитель решил оснастить устройство отнюдь не самым производительным процессором Snapdragon 695.

Основная 108-мегапиксельная камера смартфона Nord CE 3 Lite использует датчик ISOCELL HM6 размером 1/1,67 дюйма. Он объединяет девять пикселей (3×3) размером 0,64 мкм в один размером 1,92 мкм, позволяя получать снимок с разрешением 12 Мп. Камера поддерживает трёхкратное увеличение без потерь, а также шестикратное цифровое увеличение. Два вспомогательных модуля — один макро, один для расчёта глубины сцены — имеют разрешение 2 Мп.

В основе Nord CE 3 Lite используется тот же 6-нм процессор Snapdragon 695, что и в модели Nord CE 2 Lite прошлого года. Одним из ограничений процессора является возможность записи видео не выше 1080p при 30 кадрах в секунду — и это на 108-мегапиксельной камере.

Смартфон получил 8 Гбайт оперативной памяти, которую можно расширить за счёт файла подкачки ещё на 8 Гбайт, а также предлагает 128 или 256 Гбайт постоянной памяти UFS 2.2. Новинка также поддерживает карты памяти microSD. Правда, в таком случае придётся пожертвовать вторым слотом для SIM-карты. Карточки microSD поддерживаются объёмом до 1 Тбайт.

Устройство оснащено 6,72-дюймовым 8-битным IPS-дисплеем с разрешением 2400 × 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и скоростью сенсора 240 Гц. Показатель типичной яркости составляет 550 кд/м2, пиковой — 680 кд/м2. Защищает экран стекло Gorilla Glass. Версию последнего производитель не уточняет.

Толщина Nord CE 3 Lite составляет 8,3 мм, что на 0,2 мм тоньше модели Nord CE 2 Lite. При этом вес нового смартфона остался прежним и составляет 195 граммов. Устройство работает под управлением операционной системы Android 13 с фирменной оболочкой OxygenOS 13.1.

Ёмкость батареи смартфона составляет 5000 мА·ч. Она поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 67 Вт. За 30 минут смартфон зарядится до 80 %. Устройство также оборудовано 3,5-мм аудиовыходом.

В продаже новинка будет доступна в двух цветах — Pastel Lime (светло-зелёный) и Chromatic Gray (серый). На европейских рынках смартфон появится с 25 апреля. За версию с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт будут просить €330. Стоимость модели с 256 Гбайт постоянной памяти пока неизвестна