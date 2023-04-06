Xiaomi представила Redmi Note 12S и Redmi Note 12 Pro 4G в Европе

Компания Xiaomi провела в Европе презентацию, на которой представила сразу две новые модели – Redmi Note 12S и Redmi Note 12 Pro 4G. Премьера не была громкой, она довольно незаметно прошла в Афинах.

Модель Redmi Note 12 Pro 4G была анонсирована пару дней назад в Индонезии, и теперь станет доступна и в Европе. Среди основных характеристик модели – экран AMOLED с частотой 120 Гц, основная камера на 108 Мп, довольно старая SoC Qualcomm Snapdragon 732G, аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт, разъем для наушников 3,5 мм, поддержка Dolby Atmos и Dolby Vision и запись видео 4K. В Европе он будет продаваться по цене 329 евро.

Далее у нас полноценный официальный дебют Redmi Note 12S. Смартфон может похвастаться 6,43-дюймовым экраном с частотой 90 Гц и тройной основной камерой на 108 Мп, SoC MediaTek Helio G96, защитой от пыли и воды (IP53), двумя динамиками, батареей ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки 33 Вт. Redmi Note 12S будет предлагаться по цене 289 евро.