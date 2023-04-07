Motorola представила смартфон Moto G Power 5G

Компания Motorola, принадлежащая сейчас китайской Lenovo, представила новый смартфон Moto G Power 5G. Модель Moto G Power 2023 года предлагает улучшенный дисплей и обновлённую SoC по сравнению с предшественником, а также ёмкую батарею.

Смартфон оснащается 6,5-дюймовым дисплеем разрешением Full HD+ (2220 х 1080 пикселей) c кадровой частотой 120 Гц. Аппаратной основой стала SoC MediaTek Dimensity 930, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти, а также 128 или 256 ГБ флеш-памяти.

Среди других характеристик новинки – фронтальная камера на 16 Мп, тройная основная камера (50 Мп, 2 и 2 Мп), аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт, стереодинамики, операционная система Android 13 с оболочкой Moto MyUX. Motorola предлагает Moto G Power 5G по цене от 300 долларов. Продажи стартуют 13 апреля 2023 года.