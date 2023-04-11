Названы самые производительные Android-смартфоны

Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов на основе операционной системы Android для международного рынка.

Первое место занял Red Magic 8 Pro+, второе досталось Vivo X90 Pro+, а третье — Xiaomi 13 Pro. Также в топ-10 вошли Xiaomi 13, Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23, OnePlus 11, Xiaomi 12T Pro и Xiaomi 12 Pro.

Статистика собрана в период с 1 по 31 марта 2023 года. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов — модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.