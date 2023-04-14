Google представила нейросеть Med-PaLM 2 для помощи медработникам в постановке диагноза

Google представила на ежегодном мероприятии The Check Up, посвящённом вопросам здравоохранения, нейросетевую модель Med-PaLM 2, которая может оказать помощь в работе врачей.

Компания оценила точность выводов Med-PaLM 2 с помощью задания с рядом вопросов, как на экзамене на получение медицинской лицензии в США. По данным Google, ИИ-модель набрала 85 % баллов, что на 18 % выше, чем у нейронной сети Med-PaLM предыдущего поколения. Компания утверждает, что по производительности Med-PaLM 2 «намного превосходит» аналогичные ИИ-модели других разработчиков.

Google Cloud планирует предоставить в ближайшие недели доступ к Med-PaLM 2 ограниченному кругу клиентов с целью изучения возможностей применения ИИ-модели в области медицины. Google намерена «понять, как Med-PaLM 2 можно использовать для проведения насыщенных, информативных дискуссий, получения ответов на сложные медицинские вопросы и поиска информации в неструктурированных медицинских текстах», сообщается в блоге Google Cloud.

Med-PaLM 2 — одна из нескольких ИИ-моделей, созданных Google для сферы здравоохранения. Компания сообщила в ходе мероприятия о заключении новых соглашений о сотрудничестве с целью использования технологий ИИ для нужд медицины. В частности, было объявлено о партнёрстве со структурой некоммерческой медицинской организации Right to Care с целью сделать скрининг на туберкулёз с помощью ИИ широкодоступным в странах Африки к югу от Сахары.

Google Cloud также анонсировала в ходе мероприятия программный пакет Claims Acceleration Suite с поддержкой ИИ, призванный сократить объём административной работы в организациях здравоохранения.