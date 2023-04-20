Новинку Xiaomi 13 Ultra мгновенно раскупили

Новинка компании Xiaomi — флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra — стала бестселлером сразу после презентации. Все версии устройства, и даже аксессуары для фотосъемки, были мгновенно распроданы.

Руководство компании подтвердило информацию, что первая партия смартфонов была целиком раскуплена и пообещало в скором времени вновь восполнить складские запасы. Этому способствует то, что производство новинки ведется усиленными темпами, чтобы покрыть большой спрос.

Xiaomi 13 Ultra работает на флагманском чипе Snapdragon 8 Gen 2, оснащен OLED-дисплеем 6.73" с разрешением 2K. Фотовозможности обеспечиваются четырьмя сенсорами по 50 Мпикс каждый. В аппарате установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой проводной зарядкой мощностью 90 Вт и беспроводной — 50 Вт.

Стоимость Xiaomi 13 Ultra составляет 5999 юаней (~$870).