Honor представила смартфон с камерой на 108 Мпикс за $220

Компания Honor официально представила свой новый бюджетный смартфон Honor X50i, который является преемником модели X40i. По утверждению компании, новинка обеспечит достойную производительность и быстродействие на протяжении около трех лет.

Модель X50i построена на базе чипсета Dimensity 6020 с возможностью установки до 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной. Экран — 6.73" IPS с разрешением 2388x1080 и частотой обновления 90 Гц. У тыльной камеры 108 Мпикс датчик, 2 Мпикс сенсор глубины, а также тройная светодиодная вспышка. Фронтальная камера — 8 Мпикс. В новинке установлен аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт. Смартфон работой под управлением ОС Android 13 и последней версии пользовательского интерфейса Magic UI 6.1.

Honor X50i выпускается в двух конфигурациях: с 8 Гб ОЗУ и с 12 Гб ОЗУ, цены — $217 и $247 соответственно.