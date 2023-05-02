Xiaomi представила смартфон Redmi Note 12R Pro

Компания Xiaomi представила в Китае новое пополнение серии смартфонов Note 12 — модель Redmi Note 12R Pro.

Redmi Note 12R Pro во многом похож на смартфон Note 12 5G. Устройство построено на 6-нм восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 619. Объём оперативной памяти LPDDR4X составляет 12 Гбайт, ёмкость флеш-накопителя UFS 2.2 равна 256 Гбайт.

6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ (2400 × 1080 точек) обладает частотой обновления 120 Гц. На тыльной панели размещена камера с основным 48-Мп сенсором, которую дополняет 2-Мп датчик для макросъёмки. Разрешение фронтальной камеры равно 16 Мп.

Спецификации новинки также включают адаптеры беспроводной сети Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, ИК-датчик, ресивер GPS, чип NFC для оплаты покупок без надобности в банковской карте, порт USB-C и 3,5-мм аудиоразъём для наушников. Для разблокировки устройства используется боковой сканер отпечатков пальцев. Смартфон работает под управлением ОС Android 13 с программной оболочкой MIUI 14.

По защите от влаги и пыли смартфон соответствует стандарту IP53. Размеры корпуса устройства равны 165,88 × 76,21 × 7,8 мм, вес — 188 г. Redmi Note 12R Pro доступен в Китае в чёрном, белом и золотистом цветовых вариантах по цене 1999 юаней (около $289).