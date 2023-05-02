Названы самые производительные смартфоны в мире

Разработчики AnTuTu обновили рейтинг самых производительных смартфонов в мире. По итогам апреля его возглавил Asus ROG Phone 7 Pro.

Несмотря на наличие неразогнанной SoC Snapdragon 8 Gen 2, новинка Asus благодаря ПО и системе охлаждения набирает более 1,325 млн баллов. Как можно видеть, отрыв от конкурентов минимален, хотя между следующими шестью моделями он меньше, чем между первым и вторым местом.

Что касается десятки в целом, она ожидаемо вся основана на Snapdragon 8 Gen 2. возможно, грядущая Dimensity 9200 Plus сможет изменить ситуацию, но пока платформа Qualcomm вне конкуренции.