Названы самые производительные смартфоны в мире

Разработчики AnTuTu обновили рейтинг самых производительных смартфонов в мире. По итогам апреля его возглавил Asus ROG Phone 7 Pro.  

Несмотря на наличие неразогнанной SoC Snapdragon 8 Gen 2, новинка Asus благодаря ПО и системе охлаждения набирает более 1,325 млн баллов. Как можно видеть, отрыв от конкурентов минимален, хотя между следующими шестью моделями он меньше, чем между первым и вторым местом. 

Что касается десятки в целом, она ожидаемо вся основана на Snapdragon 8 Gen 2. возможно, грядущая Dimensity 9200 Plus сможет изменить ситуацию, но пока платформа Qualcomm вне конкуренции. 

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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