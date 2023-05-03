Представлен флагманский смартфон Motorola Edge+ (2023)

Представлен смартфон Motorola Edge+ (2023). Он построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и имеет пару преимуществ перед большинством других ранее выпущенных флагманов вроде Pixel 7 Pro и Galaxy S23 Ultra.

Первое из этих преимуществ — ёмкость батареи: она составила 5100 мА·ч. Второе — кадровая частота экрана, равная 165 Гц. Дисплей AMOLED характеризуется диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2400 х 1080 пикселей. Он поддерживает технологии HDR10+ и Dolby Vision. Сканер отпечатков подэкранный. Фронтальная камера врезанная, в ней установлен датчик с разрешением 60 Мп.

В основной камере три модуля. Основной — с 50-мегапиксельным сенсором, объективом с диафрагмой F/1,8 и системой OIS. Ещё один модуль — тоже с 50-мегапиксельным датчиком, но объектив уже сверхширокоугольный (он оснащён системой автоматической фокусировки и поддерживает съёмку макро). Наконец, в третьем модуле 12-мегапиксельный сенсор и объектив с ЭФР 50 мм, обеспечивающий 2-кратный оптический зум.

Motorola Edge+ (2023) поддерживает зарядку мощностью 68 Вт по проводу (соответствующий блок питания входит в комплект), и мощностью 15 Вт — без провода. Есть ещё поддержка обратной беспроводной зарядки мощностью 5 Вт.

Из других особенностей — наличие закалённого стекла Gorilla Glass Victus как спереди, так и сзади, алюминиевая боковая рамка, защита IP68. Новинка поступит в продажу в США 25 мая по цене 800 долларов за версию в 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.