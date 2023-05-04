Motorola представила смартфон Moto G Stylus (2023)

Бренд Motorola в ходе недавней презентации представила два бюджетных смартфона — Moto G 5G (2023) и Moto G Stylus (2023). Последний наиболее интересен, поскольку представляет собой одну из самых бюджетных моделей со стилусом на рынке. Новинка будет стоить дешевле $200.

Модель получила IPS-дисплей диагональю 6,5 дюйма с разрешением HD+ (1600 × 720 пикселей) и частотой обновления изображения 90 Гц. Новинка построена на мобильной платформе MediaTek Helio G85, оснащена 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт постоянной памяти. Помимо стилуса смартфон получил приложение Moto Note для заметок и набросков.

Тыльная камера устройства получила основной сенсор на 50 мегапикселей (диафрагма f/1,8, размер пикселя 0,64 мкм), модуль макрокамеры оснащён матрицей на 2 мегапикселя. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 мегапикселей.

Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка до 15 Вт. Устройство работает под управлением операционной системы Android 13 в оболочке My UX. Поддерживаются стандарты связи 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, а стереодинамики используют технологии Dolby Atmos. Вес устройства: 195 г, размеры — 162,9 × 74,1 × 9,2 мм).

Как сообщается на сайте Motorola, продажи в США начнутся с 5 мая, рекомендованная производителем цена составляет $199,99. О времени начала продаж и цене устройства в других регионах будет объявлено позже. Стоит отметить, что Moto G Stylus 2022 года имел почти идентичные характеристики и несколько отличался в основном дизайном.