В МТС появился в продаже смартфон Redmi Note 12 Pro

В сети салонов и интернет-магазине МТС появился в продаже смартфон Redmi Note 12 Pro. Приобрести новинку можно в рассрочку до 24 месяцев с ежемесячным платежом от 50 рублей.

Redmi Note 12 Pro – стильный и высокопроизводительный смартфон, предоставляющий отличное качество изображения и фотосъемки. Устройство оснащено большим ярким 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ (2400×1080 пикселей) и частотой обновления кадра 120 Гц. Картинку кинематографического уровня он выдаёт благодаря поддержке цветовой гаммы DCI-P3 и технологии Dolby Vision.

Прекрасные фото и видео Redmi Note 12 Pro позволяет получать с помощью умной тройной камеры с основным сенсором на 108 Мп. Встроенная система оптической стабилизации эффективно преодолевает негативные последствия дрожания камеры. Сверхширокоугольный модуль на 8 Мп поможет захватить в кадр больше пространства, макрокамера на 2 Мп упростит съемку мелких деталей с близкого расстояния, а датчик глубины на 2 Мп позволит сделать красивый снимок с эффектом размытия фона. Для создания ярких селфи предусмотрена фронтальная камера на 16 Мп.

О сохранности персональных данных позаботится сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания. Продолжительное время автономной работы обеспечивает батарея на 5000 мАч, а быструю зарядку – мощный блок питания на 67 Вт, идущий сразу в комплекте.

Смартфон Redmi Note 12 Pro 8/256GB все желающие могут приобрести в рамках акции «Для всех» за 1149 рублей. Абоненты МТС могут оформить его в рассрочку, воспользовавшись акцией «Промо 2023». При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 104,50 рубля, а на два года – 50 рублей.