Войти в аккаунт Google теперь можно без пароля

Google представил новую возможность входа в аккаунт без необходимости вводить пароль. Теперь пользователи могут использовать аутентификацию на основе криптографических ключей. 

Данный способ уже работает на всех основных платформах и браузерах и позволяют входить в систему и разблокировать свой компьютер или смартфон с помощью отпечатка пальца, распознавания лица или локального PIN-кода.

Такой способ аутентификации считается более безопасным, чем использование паролей, отмечает Google, поскольку надёжный пароль нужно сначала создать, а затем не забыть или безопасно сохранить. Кроме того, пароль могут украсть злоумышленники. Ключи шифрования избавляют от всех этих проблем. Этот способ теперь работает на всех основных платформах и браузерах и позволяют входить в систему и разблокировать свой компьютер или смартфон с помощью отпечатка пальца, распознавания лица или локального PIN-кода.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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