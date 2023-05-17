В МТС начались продажи телевизоров серии Xiaomi TV Q2. Новинку можно приобрести в рассрочку до двух лет без первого взноса.

Телевизоры Xiaomi — устройства с хорошим качеством изображения, строгим и стильным дизайном, качественными материалами корпуса и привлекательной ценой. Ранее в МТС поступили модели телевизоров Xiaomi с диагоналями экрана 43, 50, 55 и 65 дюймов. Теперь линейка телевизоров пополнилась новой моделью с диагональю экрана 55 дюймов — Xiaomi TV Q2.

Телевизоры Xiaomi TV Q2 впечатляют высоким качеством изображения и звука. Они оснащаются топовыми QLED-панелями с разрешением 4K (3840х2160 пикселей) и частотой обновления кадра 60 Гц. Громкое и объемное звучание обеспечивает аудиосистема, состоящая из двух стереодинамиков суммарной мощностью 30 Вт.

В телевизорах Xiaomi TV Q2 реализована передовая технология квантовых точек. Благодаря ей цвета на экране выглядят невероятно реалистично. Всего дисплей способен отображать 1,07 миллиарда оттенков. Поддержка технологии Dolby Vision гарантирует кинематографический уровень яркости, контрастности и цветопередачи. А с помощью интеллектуальной функции MEMC низкая частота кадров контента может преобразовываться в высокую, что делает динамичные сцены более плавными и четкими.

Устройства работают под управлением оболочки Android TV. Встроенная умная рекомендательная система подскажет релевантный контент на основе ваших интересов. Функции Chromecast built-in и Miracast позволят легко передавать фильмы, сериалы, фото и другие данные с телефона прямо на экран телевизора. Для хранения данных предусмотрено 16 ГБ внутренней памяти. Каждый телевизор получил два выхода USB 2.0, три разъема HDMI, один Ethernet-порт и оптический цифровой аудиовыход, а также модули Wi-Fi и Bluetooth 5.0 для беспроводного соединения.

Стоимость Xiaomi TV Q2 составит от 2489 рублей при оплате сразу или от 108,50 рубля в месяц — при покупке в рассрочку.