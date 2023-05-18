В БГУИР проходит Международная конференция BIG DATA and Advanced Analytics

В течение двух дней в БГУИР научное сообщество обсуждает технологию больших данных в маркетинге и электронной коммерции, их использование для оптимизации производственных и IT-решений, развитие «умных городов» в условиях «Industry 4.0», сообщает пресс-служба вуза.

IX Международная научно-практическая конференция BIG DATA and Advanced Analytics 17-18 мая собрала на одной площадке учёных из Беларуси, России, Китая, Вьетнама, Узбекистана и Ирана. 225 участников подготовили 140 докладов, вошедших в сборник публикаций.

Как отметил первый проректор БГУИР Максим Давыдов, первая конференция была организована в 2015 году, когда тренд больших данных только начинал развиваться.



«Сейчас большие данные - это самые востребованные разработки в мире наряду с искусственным интеллектом. Почти у каждого человека есть по несколько устройств, которые считывают информацию. Чтобы она стала полезной для человека и общества в целом, необходимы алгоритмы для обработки массива данных и определения в нём рационального зерна, - прокомментировал Максим Викторович. - Сейчас наш университет собирает специалистов из разных стран для обсуждения этих технологий и обмена опытом. Участие студентов в этой конференции позволяет улучшать их компетенции и готовить более качественных специалистов для рынка».

70 % научных и практических статей на конференции подготовлены в соавторстве с молодыми разработчиками IT-компаний, магистрантами и аспирантами университетов и даже школьниками Беларуси, которые занимаются в Национальном детском технопарке.



Для одного из организаторов конференции депутата Палаты представителей Национального собрания Сергея Дика было важно, чтобы направление научного форума поддержала молодёжь, так как именно ей предстоит строить будущее.



«Увеличение объёма информации, обработка и анализ результатов позволили развиваться практически всем направлениям человеческого знания: промышленности, банковской сфере, здравоохранению. Технологии больших данных позволяют достигнуть нового уровня цифровизации общества. Без них нельзя представить интернет вещей, "умный город" или искусственный интеллект», - отметил Сергей Константинович.

По словам депутата, само понятие «большие данные» начали упоминать в 2008 году при проведении научных исследований и обработке статистической информации. К 2014 году объём информации за один день уже в два раза превышал объём данных за весь 2003 год. Возникла необходимость использовать алгоритмы обработки и анализа в различных областях деятельности.

«При развитии технологий больших данных необходимо работать в правовом поле, чтобы создать чёткие правила игры, - сказал Сергей Константинович. - Закон должен защищать права пользователей, контролировать вопросы кибербезопасности и доступ к личной информации».

На пленарное заседание конференции были вынесены доклады по технологии «умный город» и мониторингу образовательного процесса. После обсуждение докладов продолжились по секциям «BIG DATA в маркетинге и электронной коммерции» и «Перспективы развития «умных городов»: возможности социотехнического анализа».