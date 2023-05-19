МТС продолжает расширять географию услуг сети 4G, чтобы клиенты компании по всей стране комфортно пользовались цифровыми сервисами для работы и отдыха. Так, диапазон 800 МГц появился в 21 населенном пункте Гродненской области.
Использование частоты 800 МГц сети 4G позволило охватить большие площади в сельской местности, включая небольшие агрогородки и деревни. Пользоваться высокоскоростным беспроводным интернетом и голосовой связью VoLTE теперь могут жители населенных пунктов:
· Лидский район: аг. Белица, г. Березовка;
· Островецкий район: аг. Ворона, д. Гудогай;
· Кореличский район: аг. Большие Жуховичи, аг. Турец;
· Сморгонский район: аг. Залесье;
· Вороновский район: д. Козляны, аг. Конвелишки;
· Берестовицкий район: д. Каменка, аг. Пограничный;
· Волковысский район: гп. Россь, д. Новоселки;
· Дятловский район: гп. Новоельня, гп. Козловщина;
· Ивьевский район: аг. Лаздуны, гп. Юратишки;
· Щучинский район: аг. Василишки;
· Свислочский район: гп. Порозово;
· Гродненский район: д. Рыбница;
· Слонимский район: аг. Жировичи.
Проект по запуску и развитию LTE-800 в сельской местности реализуется совместно с инфраструктурным партнером beCloud. Со временем зона покрытия сети 4G сравняется с 3G.
Чтобы определить, поддерживают ли ваши телефон и SIM-карта 4G, просто отправьте USSD *464#. В ответном сообщении придет информация о состоянии устройства.
Для подключения смартфона к 4G-сети необходимо пройти путь:
На iPhone: Настройки — Сотовая связь — Параметры данных — Голос и данные, а затем выставить параметр LTE. На Android-телефонах: Настройки — Мобильная сеть — Мобильная передача данных — Предпочтительный режим сети. Здесь в финале надо выбрать 4G/3G/2G.
После изменения настроек необходимо перезагрузить телефон, и автоматически будет установлено подключение к сети МТС 4G.
Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!
Подписывайтесь на наш канал в Дзен!
Горячие темы