В Академии BELHARD запущены новые учебные курсы по ChatGPT и Data Science.

Нейронные сети — самая обсуждаемая IT-область этого года. ChatGPT — это новейшая технология и революционный прорыв в области искусственного интеллекта. Он умеет отвечать на вопросы, вести диалоги, создавать разнообразный контент и даже программировать, и все это не хуже (а иногда даже лучше) человека. ChatGPT уже меняет рынок труда и бизнес-пространство, ведь те, кто умеют им пользоваться, выполняют работу в разы быстрее и эффективнее. Узнать подробнее о курсе можно по ссылке.

Data Science и машинное обучение — одни из самых увлекательных и перспективных областей IT-индустрии. Слушатели курса получат базовые знания и навыки работы с нейронными сетями с нуля.