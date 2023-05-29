Представлен смартфон Honor 90 Pro

Компания Honor сегодня представила смартфон Honor 90 Pro, главной особенностью которой стал экран. Он поддерживает частоту ШИМ 3840 Гц и прошел сертификацию TUV Rheinland на отсутствие мерцания, которое не заметят даже люди с очень чувствительными глазами.

Согласно международному стандарту IEEE Std1789-2015, когда частота мерцания экрана превышает 3125 Гц, стробоскопическое мерцание не представляет опасности для глаз человека. Текущие широко распространенные во флагманах частоты ШИМ 2160 Гц, 1920 Гц и 1440 Гц всё же заметны.

Экран серии Honor 90 имеет контрастность 5 000 000: 1, поддерживает отображение 1,07 миллиарда цветов и глубину цвета 10 бит. В Honor 90 Pro используется 6,78-дюймовый экран.

Honor 90 Pro оснащен 200-мегапиксельной основной камерой оптического формата 1/1,4 дюйма, которая поддерживает объединение 16 пикселей в 1 с эквивалентным размером пикселя 2,24 микрона. Он также оснащен 12-мегапиксельным сверхширокоугольным макрообъективом и 32-мегапиксельным телеобъективом для портретной съемки с режимами 1х, 2х и 2,5х.

На передней панели Honor 90 Pro расположена 50-мегапиксельная портретная двойная камера, которая поддерживает сверхширокоугольную съемку на 100°. Минимальное расстояние фокусировки может составлять всего 2,5 см.

Смартфон получил однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, а также аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч, который поддерживает 90-ваттную зарядку. Honor 90 получил 6,7-дюймовый экран, Snapdragon 7 Gen 1, 200-мегапиксельную камеру, такой же аккумулятор и 66-ваттную зарядку.