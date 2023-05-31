Motorola представила новый смартфон

Компания Motorola, принадлежащая китайской Lenovo, представила свежее пополнение своей серии смартфонов со стилусом в недорогом ценовом сегменте. Новинка получила название Moto G Stylus 5G 2023.

Moto G Stylus 5G 2023 станет доступен со 2 июня 2023 года. Цена составит 400 долларов за вариант с 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.

Смартфон оснащается 6,6-дюймовым ЖК-экраном разрешением Full HD+ (2400 x 1080 пикселей) с кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 16 Мп, основной камерой (50 и 8 Мп), однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 20 Вт, есть поддержка NFC. На смартфон установлена операционная система Android 13.