Представлен смартфон Moto Razr 40 Ultra

В Китае состоялась официальная премьера еще одной «ультры» — на этот раз складного смартфона Moto Razr 40 Ultra. В новом поколении «раскладушка» стала гораздо удобнее за счёт заметно увеличившегося наружного экрана — его диагональ составляет 3,6 дюйма. Причём впервые кадровая частота наружного дисплея смартфона такого форм-фактора составляет 144 Гц. Разрешение составляет 1066 х 1056 пикселей, защиту наружного дисплея обеспечивает закалённое стекло Gorilla Glass 7.

Панели наружного и внутреннего дисплеев — pOLED. Внутренний экран характеризуется диагональю 6,9 дюйма, разрешением Full HD+, кадровой частотой 165 Гц и пиковой яркостью 1400 кд/кв.м.

Основная камера — с двумя сенсорами. Главный — 64-мегапиксельный с OIS, дополнительный — 13-мегапиксельный со сверхширокоугольным объективом. Фронтальная камера — с 32-мегапиксельным датчиком. Moto Razr 40 Ultra оснащён стереодинамиками и поддерживает Dolby Atmos.

Аппаратная основа смартфона — SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, дополненная 8/12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ флеш-памяти. Ёмкость аккумулятора составила 3800 мА·ч, он поддерживает зарядку мощностью 33 Вт. В качестве ОС выступает Android 13 c интерфейсом MYUI 6.0.

Moto Razr 40 Ultra также получил боковой сканер отпечатков пальцев, защиту IP52, модем 5G, адаптеры WiFi-6E и Bluetooth 5.3, чип NFC, порт USB-C. Новинка поступит в продажу в трёх цветах и двух конфигурациях: 8/256 ГБ за 800 долларов и 12/512 ГБ за 900 долларов.