«Лаборатория Касперского» сообщает о целевых атаках на устройства iOS

Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили ранее неизвестное вредоносное ПО, которое атакует устройства с операционной системой iOS. Это целевые атаки в рамках APT-кампании, которая получила название операция «Триангуляция» (Operation Triangulation). Зловред проникает на устройства жертв с помощью эксплойта, доставляемого в скрытом сообщении iMessage, после этого он запускается и получает полный контроль над устройством и пользовательскими данными. Цель злоумышленников — шпионаж.

Атака была обнаружена экспертами «Лаборатории Касперского» благодаря SIEM-системе Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) в процессе анализа сетевого трафика, полученного из собственной корпоративной сети Wi-Fi. Дальнейшее исследование показало, что злоумышленники атаковали подключённые к ней iOS-устройства десятков сотрудников «Лаборатории Касперского». Расследование инцидента ещё продолжается. Оно показало, что данные сотрудников компании, а также продукты или какие-либо критические процессы не были затронуты.

Метод заражения. Специалисты «Лаборатории Касперского» определили, что жертва получала скрытое сообщение iMessage с вложением, содержащим zero-click эксплойт. Это означает, что злоумышленникам для установки вредоносной программы не требовалось, чтобы пользователь совершал какие-либо действия. Сообщение содержало эксплойт, который использовал уязвимость, позволяющую выполнить вредоносный код для повышения привилегий. Таким образом атакующие получали полный контроль над заражённым устройством и доступ ко всем данным. После этого сообщение iMessage, которое привело к заражению, автоматически удалялось.

Цель. Установленное шпионское ПО незаметно передавало информацию с устройства жертвы на удалённые серверы, злоумышленников интересовали записи с микрофонов, фотографии из мессенджеров, геолокация и данные о других действиях владельца. Многое ещё предстоит изучить, однако вероятно, что атака была нацелена не только на сотрудников «Лаборатории Касперского».