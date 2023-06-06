Компания Apple официально представила iOS 17 — новую версию своей мобильной операционной системы. Программная платформа может похвастаться большим количеством любопытных нововведений, включая приложение для ведения личного дневника, режим зарядки StandBy, в котором iPhone превращается в некое подобие смарт-динамика, персонализированные обложки для контактов в адресной книге и др.

С выходом iOS 17 пользователи совместимых устройств смогут устанавливать персонализированные полноэкранные обложки на свои контакты. Можно настроить обложку для своего контакта, и она будет выводиться другим пользователям во время звонков. Эта функция использует тот же язык дизайна, что и появившиеся в iOS 16 переработанные экраны блокировки и поддерживает возможность добавления разных надписей и Memoji.

В FaceTime теперь можно оставить видеосообщение пользователю, до которого не удалось дозвониться. Появилась функция транскрибирования сообщений из голосовой почты в режиме онлайн. Для более удобного поиска сообщений в iMessage добавлены фильтры. Появилась поддержка трансляции собеседнику своего местоположения.

В AirDrop появилась функция NameDrop, с помощью которой можно передать заранее выбранный номер телефона или адрес электронной почты просто поднеся один iPhone к другому. Эта функция работает при передаче информации между iPhone и Apple Watch, с её помощью также можно обмениваться фотографиями.

Некоторые изменения коснулись клавиатуры. Алгоритм подсказок при вводе текста теперь использует новую языковую модель для повышения качества предложений. В дополнение к этому пользователям будет проще вернуться к исходному слову в случае, если алгоритм неверно заменил написанное. Режим диктовки также перешёл на использование нового алгоритма.

В iOS 17 появилось приложение Journal, представляющее собой личный дневник. Оно может предлагать пользователю моменты, которые ему, возможно, захочется отметить в дневнике. В Journal можно заносить не только текстовые сообщения, но и фотографии, музыку и др. Поддерживается установка напоминаний, чтобы не забыть сделать очередную запись.

Ещё одним нововведением стал режим зарядки StandBy, при активации которого смартфон превращается в смарт-динамик, на экране которого выводятся дата, время и другая информация. В этом режиме на экран могут выводиться данные из Live Activity, виджетов. Поддерживается возможность автоматической активации режима StandBy, когда iPhone находится в горизонтальном положении во время зарядки.

Для начала взаимодействия с голосовым помощником Siri теперь достаточно назвать его имя, тогда как прежде требовалось сказать: «Hey, Siri». Как и прежде, стабильная версия iOS 17, которая станет доступна пользователям совместимых iPhone, появится осенью.