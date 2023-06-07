Представлен смартфон Samsung Galaxy F54 5G

Samsung официально представила смартфон Galaxy F54 5G. Это модифицированная версия Galaxy A54 5G — аппарат получил камеру получше и аккумулятор побольше. Что касается цены, то за Galaxy F54 5G в Индии (там и представлен смартфон) просят 340 долларов.

Аппарат получил экран Super AMOLED+ с диагональю 6,7 дюйма, разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц. В основе аппаратной платформы лежит SoC Exynos 1380, объёмы памяти — 8 и 256 ГБ. Работает аппарат под управлением Android 13 с интерфейсом One UI 5.1, причём Samsung гарантирует четыре года обновлений Android и целых пять лет обновлений безопасности.

Основная камера представлена датчиками с разрешением 108, 8 и 2 Мп. В основном модуле есть оптическая стабилизация изображения. Фронтальная камера — с 32-мегапиксельным сенсором и поддержкой записи видео 4К 30 к/с.

Samsung Galaxy F54 5G получил также боковой сканер отпечатков пальцев, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, чип NFC. Ёмкость аккумулятора составила 6000 мА·ч, он поддерживает зарядку мощностью 25 Вт. Есть и защита от пыли и воды — в соответствии со степенью IP67.