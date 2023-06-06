Резиденты ПВТ приняли участие в VIII конференции «Цифровая индустрия промышленной России»

Резиденты Парка высоких технологий приняли участие в VIII конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая прошла в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. ЦИПР входит в пятерку крупнейших мероприятий в области цифровой экономики России и является площадкой для обсуждения цифровой трансформации общества и ключевых отраслей экономики, сообщает пресс-служба ПВТ.

Резиденты Парка ОДО «Интермех», ООО «Лацит – Лаборатория цифровых инноваций», «ОМП Систем» и ООО «Умный код» приняли участие в выставке, в деловой программе и выступили в рамках белорусско-российской сессии, посвященной совместным решениям для промышленности в условиях импортозамещения.

Живой интерес официальных лиц Беларуси и России, а также посетителей выставки вызвала Национальная экспозиция Республики Беларусь, на которой демонстрировались импортонезависимые решения для цифровизации промышленности. ОДО «ИНТЕРМЕХ» представил на экспозиции проект защищенной от вторжений системы управления инженерными данными на протяжении жизненного цикла изделия, ООО «ЛАЦИТ – Лаборатория Цифровых Технологий» демонстрировала собственную разработку «Интеллектуальные складские системы», а ООО «ОМП Систем» презентовало ERP-систему.