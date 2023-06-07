Представлен смартфон OnePlus Nord N30 5G

Компания OnePlus официально представила смартфон Nord N30 5G. Он относится к сегменту устройств средней ценовой категории, поддерживает работу в сетях связи пятого поколения (5G) и может похвастаться неплохой производительностью.

Разработчики оснастили новинку 6,72-дюймовым дисплеем IPS с поддержкой разрешения 2400 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. В верхней части дисплея имеется вырез, в котором размещена 16-мегапиксельная фронтальная камера (f/2.4). Основная камера расположена на тыльной стороне корпуса. Она объединяет в себе 108-мегапиксельный датчик (f/1.7) с макрокамерой на 2 Мп (f/2.4) и датчиком глубины на 2 Мп (f/2.4).

За производительность в Nord N30 5G отвечает восьмиядерный микропроцессор Qualcomm Snapdragon 695 (два ядра Kryo 660 Gold с частотой до 2,2 ГГц и шесть ядер Kryo 660 Silver с частотой до 1,7 ГГц). Для обработки графики используется ускоритель Adreno 619. Подключение к 5G-сетям обеспечивает встроенный модем Snapdragon X51.

Конфигурацию дополняют 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и накопитель формата UFS 2.2 ёмкостью 128 Гбайт. При необходимости дисковое пространство можно расширить за счёт использования карты памяти формата microSD. Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью до 50 Вт. Для подключения зарядного устройства предусмотрен интерфейс USB Type-C.

Беспроводное подключение обеспечивают адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1. Для подключения гарнитуры предусмотрен 3,5-миллиметровый разъём. Сканер отпечатков пальцев размещён на боковой поверхности корпуса. Nord N30 5G имеет габариты 165,5 × 76 × 8,3 мм и весит 195 г. Смартфон работает под управлением Android 13 с фирменным интерфейсом OxygenOS 13.1. Розничная стоимость OnePlus Nord N30 5G составляет $299,99.