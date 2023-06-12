МТС совместно с Министерством образования подготовили обучающие видеоматериалы

Компания МТС совместно с Министерством образования Республики Беларусь подготовили обучающие видеоматериалы по английскому языку и биологии. Это продолжение серии онлайн-уроков для абитуриентов, с помощью которых можно повторять школьную программу при подготовке к поступлению в вузы.

В 2020-2022 гг. вышли видеоуроки по математике, физике, химии, русскому и белорусскому языкам, а теперь школьникам доступны материалы еще по двум предметам, которые включены в график ЦТ.

На этот раз создано по 10 новых онлайн-уроков по английскому языку и по биологии по наиболее сложным темам. Материал подготовлен опытными учителями лицея БГУ, изложен в доступной форме с акцентом на разбор практических заданий.

Видеоуроки прошли экспертизу в Национальном институте образования и могут быть использованы как дополнительный инструмент для подготовки к централизованному тестированию.

Смотреть онлайн-уроки можно на Национальном образовательном портале adu.by, Едином информационно-образовательном ресурсе eior.by в разделе “Подготовка к ЦТ”, также они загружены на YouTube-канал МТС. Плейлист с роликами по английскому языку — здесь, а по биологии — здесь.

На этих же площадках размещены видеоматериалы по математике, физике, химии, белорусскому и русскому языкам.

Вступительная кампания в вузы в Беларуси в этом году начинается 14 июня — с ЦТ по белорусскому языку, 16 июня состоится ЦТ по русскому языку, по математике — 20 июня, по биологии — 22 июня, по иностранному языку — 24 июня, по химии — 26 июня, по физике — 28 июня. Если по уважительной причине не удастся сдать экзамен в эти даты, можно пройти тестирование в резервные дни: по белорусскому и русскому языкам — 11 и 13 июля, по остальным предметам — 11 и 15 июля.

Компания МТС реализует проект по созданию видеороликов для подготовки к ЦТ в рамках соглашения о сотрудничестве с Министерством образования Республики Беларусь.