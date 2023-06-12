Microsoft анонсировала чёрную версию Xbox Series S с накопителем на 1 Тбайт за $349

Компания Microsoft на мероприятии Xbox Games Showcase анонсировала чёрную версию игровой приставки Xbox Series S, оснащённую встроенным твердотельным накопителем объёмом 1 Тбайт, что вдвое больше объёма постоянной памяти стандартной белой версии консоли.

Новинку представил глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer), также отметивший, что компания увеличила поставки игровой консоли Xbox Series X для удовлетворения спроса.

Оригинальная белая приставка Xbox Series S была представлена с рекомендованной ценой $299. Однако она предлагает лишь 512 Гбайт постоянной памяти. За дополнительные 512 Гбайт в составе консоли придётся доплатить $50. Иными словами, чёрная версия оценивается в $349.

Предзаказы на чёрную Xbox Series S с 1 Тбайт памяти уже принимаются. Поставки новинки начнутся 1 сентября, как раз ко времени выхода таких игр, как Starfield и Forza Motorsport.