IT-компания Innowise Group провела в БГУИР экспресс-собеседование

На прошлой неделе на базе БГУИР состоялись экспресс собеседования «Quick Interviews» от международной IT-компании Innowise Group, которая предоставляет высококвалифицированных специалистов разных направлений компаниям по всему миру. В ходе мероприятия специалисты Innowise оценивали навыки и знания всех желающих.



В начале встречи студенты познакомились с командой проведения мероприятия и узнали, как будут проходить собеседования. Сперва все студенты заполняли анкеты, в которых указывались их контактные данные и их текущие навыки или «Hard skills». После заполнения анкеты, студентов ожидала проверка знания английского языка. Рекрутеры и лингвисты компании в формате непринужденного диалога оценивали желающих. После разговора проверяющие честно рассказали о сильных и слабых сторонах и какое из направлений каждому может подойти.

После собеседования студентов ожидало техническое интервью по одному из направлений: Java, Python, DevOps, Machine Learning и Big Data. Проверить свои знания пришло более 80 молодых людей. Организаторам мероприятия выступила кафедра инфокоммуникационных технологий ФИБ в лице старшего преподавателя Екатерины Макейчик.