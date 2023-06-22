Цукерберг и Маск договорились о поединке на ринге

После того, как Илон Маск написал в Twitter, что он «готов к бою в клетке» с Цукербергом, генеральный директор Meta быстро ответил, опубликовав скриншот твита Маска с подписью «отправь мне местоположение». Маск в свою очередь ответил коротко и ясно: «Лас-Вегас, Октагон».

Конфликт между Цукербергом и Маском начался после того, как компания Meta сообщила о разработке приложения-конкурента Twitter под кодовым названием Project 92. «Разработчики и общественные деятели заинтересованы в том, чтобы пользоваться приложением, которым разумно управляют. Они хотят приложение, которому, по их мнению, можно доверять при распространении информации», — говорит директор по продуктам корпорации Meta Крис Кокс.

Представитель Meta Иска Сарич в разговоре с The Verge подтвердила, что Цукерберг не шутит, а его ответ «говорит сам за себя».