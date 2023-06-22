В России запустили аналог Instagram

Пресс-служба «Россграм» сообщила, что приложение стало доступно всем пользователям iOS и Android в онлайн-магазинах App Store и RuStore.

Теперь пользователи смогут создавать профили, публиковать в ленте фотографии и видео, получать «лайки» и комментарии, подписываться на другие аккаунты, получать и отправлять личные сообщения и так далее.

На сайте приложения также доступен для загрузки APK-файл приложения Android. Напомним, публичное ограниченное бета-тестирование приложения началось 1 декабря 2022 года. Приложение все еще проходит модерацию в Google Play.