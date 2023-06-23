Apple выпустила вторую бета-версию iOS 17 для разработчиков

Новая версия включает переработанный экран обновления с дополнительной информацией о бета-версии программного обеспечения, а также несколько ключевых функций, анонсированных на WWDC 2023.

Технически обновление экрана обновлений было в первой бета-версии, однако теперь экран обновления показывает больше информации о бета-версии программной платформы. Он включает в себя подробную информацию о присоединении к программе бета-тестирования и резервном копировании перед установкой бета-версия.

В различных приложениях, разработанных Apple, используется функция подсказок, которая предоставляет подробную информацию о доступных функциях. Например, в приложении «Сообщения» теперь есть подсказка о том, как отправить сообщение, разговаривая, а не набирая текст с помощью Siri.

При передаче файлов с помощью AirDrop предлагается подержать телефон рядом с другим телефоном, если поблизости нет людей. В настройках конфиденциальности местоположения появилась новая опция MicroLocation. Пока что Apple не рассказала для чего она нужна.

В настройках «Сообщений» Apple изменила формулировку параметров данных для функции «Регистрация данных». Опции, которые ранее были записаны как «Только текущее местоположение» и «Все посещённые места», получили более ёмкие формулировки «Полная» и «Ограниченная».

Ограниченная регистрация данных считывает данные текущего местоположения, а также сведения о заряде батареи и сигнале сети. Режим полной регистрации данных включает в себя всю информацию режима «Ограниченная» плюс пройдённый маршрут и место последней разблокировки iPhone и снятия Apple Watch.

В приложении Apple Music появилась возможность регулировать длительность плавного перехода между композициями в диапазоне от 1 до 12 секунд. Фирменный виджет музыкального приложения теперь поддерживает новые варианты размера и формы. Функция StandBy теперь поддерживает возможность отключения всех уведомлений. Тем не менее, уведомления, классифицированные как критические, будут по-прежнему доставляться.

Недавно компания представила полный список устройств, совместимых с iOS 17. Оказалось, что iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X не получат новейшее обновление системы.