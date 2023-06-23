Для белорусских школьников организуют экскурсии в Центр робототехники и искусственного интеллекта БГУ

Инициатива реализуется с целью знакомства учащихся школ и гимназий со сферой робототехники, а также образовательным потенциалом факультета прикладной математики и информатики (ФПМИ) БГУ, сообщает пресс-служба вуза.

Ребятам расскажут о перспективах развития направления робототехники и покажут современные робототехнические стенды. Это три макета для визуальной демонстрации бортовых систем управления роботов и изучения системы их функционирования, конструкторы для сборки прототипов сервисных мобильных роботов и коллаборативный робот-манипулятор. Последний представляет собой механический аналог человеческой руки, который позволяет производить захват предметов с дальнейшим их удержанием и перемещением в пространстве.

В качестве экскурсоводов выступают студенты старших курсов и преподаватели ФПМИ БГУ. Они также ответят на вопросы о поступлении и обучении на факультете. Кроме того, экскурсионная программа включает посещение Музея истории БГУ и внутреннего дворика университета. Первыми гостями стали обучающиеся образовательного центра «STEM Labs».