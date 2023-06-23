МТС дарит скидку до 21% своим абонентам в честь дня рождения!

МТС празднует свой 21 день рождения! По традиции компания дарит своим абонентам персональную скидку на устройства и гаджеты до 21%. Размер выгоды зависит от того, как долго вы пользуетесь услугами компании. Акционное предложение действует как при покупке единым платежом, так и в рассрочку до 24 месяцев без первого взноса.

Скидка в честь дня рождения МТС предоставляется на смартфоны, планшеты, телевизоры, смарт-часы, беспроводные наушники, товары Умного дома и ряд других устройств. Гаджеты по сниженным ценам доступны в интернет-магазине и салонах связи МТС в рамках акции «Спасибо, что вы с нами».

Размер скидки определяется сроком действия абонентского номера с момента активации сим-карты:

до 11 лет — скидка 11%

от 11 до 15 лет — скидка 15%

от 15 лет и больше — скидка 21%

Подробнее со списком моделей, участвующих в акции, и с условиями их приобретения со скидкой, можно ознакомиться здесь.