В YouTube могут появиться онлайн-игры

YouTube проводит внутреннее тестирование платформы для онлайн-игр, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на электронное письмо, отправленное сотрудникам материнской компании Google.
Компания пригласила своих сотрудников начать тестирование новой платформы на YouTube под названием Playables. Играть можно на сайте YouTube в веб-браузерах или на устройствах с мобильными системами Android от Google и iOS от Apple, говорится в отчете. Представитель YouTube сказал, что игры уже давно находятся в центре внимания, добавив, что компания экспериментирует с новыми функциями и «сейчас нечего объявлять».
В отчете WSJ говорится, что размещение онлайн-игр на YouTube, который является популярным местом для потоковой передачи игр и просмотра видеотрансляций игр, является частью стремления генерального директора Нила Мохана к новым областям роста на фоне уменьшения расходов на рекламу.
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