В YouTube могут появиться онлайн-игры

YouTube проводит внутреннее тестирование платформы для онлайн-игр, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на электронное письмо, отправленное сотрудникам материнской компании Google .

Компания пригласила своих сотрудников начать тестирование новой платформы на YouTube под названием Playables. Играть можно на сайте YouTube в веб-браузерах или на устройствах с мобильными системами Android от Google и iOS от Apple, говорится в отчете. Представитель YouTube сказал, что игры уже давно находятся в центре внимания, добавив, что компания экспериментирует с новыми функциями и «сейчас нечего объявлять».