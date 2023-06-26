Vivo представила флагманский смартфон Vivo X90s

Китайская компания Vivo представила свой новый флагманский смартфон Vivo X90s, в предварительном тестировании в бенчмарках AnTuTu и Geekbench легко обошедший по производительности Xiaomi 13 Ultra, Samsung Galaxy S23 Ultra и многие другие флагманы.

Производитель подтвердил, что в основе смартфона лежит новая однокристальная система MediaTek Dimensity 9200+, которая и стала причиной столь высокой производительности.

Китайские пользователи могут предварительно заказать новинку по таким ценам:

Vivo X90s с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной флеш-памяти – 553 доллара

Vivo X90s с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной флеш-памяти – 594 доллара

Vivo X90s с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной флеш-памяти – 649 долларов

Смартфон оснащается 6,78-дюймовым экраном AMOLED разрешением Full HD+ (2800 х 1260 пикселей), фронтальной камерой на 32 Мп, основной камерой (50 Мп с OIS, широкоугольный на 12 Мп и портретный на 12 Мп), аккумулятором ёмкостью 4810 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт. Есть защита от воды и пыли (IP64), ИК-порт, стереодинамики, поддержка NFC и Wi-Fi 7.