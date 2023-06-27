15 м 16 июля в Минске пройдут соревнования по спортивному хакингу от Тинькофф — IT’s Tinkoff CTF.

У участников будет всего два дня, чтобы пройти все миссии и набрать максимальное количество баллов. Что ждет в конце? Победители получат денежные призы. Задания будут интересны не только инженерам информационной безопасности, но и разработчикам, SRE и QA, аналитикам и другим ИТ-специалистам.

Участвовать можно и онлайн, и очно в вашем городе в ИТ-хабе Тинькофф. Там офлайн-участников ждут квизы, настолки, мерч и нетворкинг с экспертами.

Регистрация и подробности по ссылке.