Гарвардский университет сделал ИИ официальным инструментом обучения

Начиная с осени 2023 года слушателям курса «Информатика 50: Введение в информатику» предложат использовать обучающий бот с искусственным интеллектом для отладки своего кода, а также консультирования по вопросу ошибок и неработающих строк.

Новая методика не подразумевает применения ChatGPT, который популярен среди программистов. Вместо этого Гарвард разработал собственную языковую модель CS50: она сосредоточится на «подталкивании студентов к овладению знанием, а не на выдаче прямых ответов».

Профессор Дэвид Дж. Малан заявил, что с помощью ИИ каждый слушатель курса сможет обучаться в режиме 24/7, причем в том темпе и стиле, который лучше всего ему подходит.