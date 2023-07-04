Samsung анонсировала запуск интернет-магазина, посвященного геймингу

Samsung Electronics анонсировала запуск Samsung Game Portal — интернет-магазина на Samsung.com, посвященного геймингу. В конце июня он будет доступен в более чем 30 странах мира, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Италию, Испанию и Бразилию.

Game Portal — это универсальный интернет-магазин для геймеров, который поможет выбрать и приобрести смартфоны, телевизоры, мониторы и SSD-накопителей для игр. Также Game Portal предоставит пользователям разнообразный игровой контент.

«Игры стали важной составляющей жизни, а не просто развлечением, особенно для миллениалов и представителей поколения Z, — подчеркнула Эвелин Ким (Evelyn Kim), исполнительный вице-президент центра D2C в Samsung Electronics. — Мы стремимся предоставить наилучший опыт на каждом этапе – от покупки до использования продуктов, связанных с играми. Мы также намерены создать среду, которая сделает процесс их приобретения приятным и легким».