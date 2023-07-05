Google добавляет в Android Auto новые функции для электромобилей

Компания Google работает над улучшением поддержки Android Auto для электромобилей с информационно-развлекательными системами. Об этом сообщил тематический ресурс 9to5Google.

В рамках проекта APK Insight авторы ресурса «разобрали по косточкам» последнюю версию приложения, загруженную компанией в Google Play Store. В результате были обнаружены улики, намекающие на возможные интересные будущие функции.

Как отмечает источник, в последних нескольких обновлениях Google незаметно для простых пользователей разрабатывала новые функции Android Auto, связанные с электромобилями.

Среди таких потенциальных будущих новшеств – возможность вручную идентифицировать авто как электромобиль и включить функции электромобиля в Google Maps на Android Auto. Все это появляется во встроенном меню настроек Android Auto в новом разделе под названием «Настройки EV». Также отмечается возможность выбора зарядного разъема, который использует автомобиль, а также наглядные счётчики заряда батареи.

Судя по всему, найденные улики не обманули и функции уже начали появляться в Android Auto 9.9, что демонстрирует скриншот на немецком языке.