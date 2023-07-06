OnePlus представила смартфон Nord 3

Компания OnePlus представила среднебюджетный смартфон Nord 3 — новый флагман линейки Nord.

Новинка стала крупнее, мощнее и во многом лучше. Сердцем тут служит Dimensity 9000, то есть это в целом флагманский уровень производительности, что при цене 450 евро уже на европейском рынке весьма достойно. Экран вырос до 6,74 дюйма, кадровая частота поднялась до 120 Гц, а пиковая яркость теперь составляет 1500 кд/м2. Вырос и аккумулятор: до 5000 мА•ч. При этом поддерживается весьма быстрая 80-ваттная зарядка. Компания говорит, что на полную зарядку уходит всего около получаса.

Оперативной памяти у смартфона 8 либо 16 ГБ, флеш-памяти предусмотрено 128 либо 256 ГБ. Основная камера основана на 50-мегапиксельном датчике Sony IMX890 и дополнена оптической стабилизацией. Также есть сверхширокоугольная камера разрешением 8 Мп. При своём весьма крупном экране смартфон достаточно тонкий (8,1 мм) и не очень тяжёлый (193,5 г). На выбор есть два цвета: зелёный либо серый.

Продажи новинки начнутся 12 июля, а предзаказы принимают уже сейчас.