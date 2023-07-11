На втором этапе внедрения технологии RAN Sharing А1 усовершенствовал работу своей сети более чем в 500 населенных пунктах Беларуси

А1 завершил второй этап реализации проекта по расширению своей сети с использованием технологии RAN Sharing. В разгар сезона летнего отдыха качество мобильной связи и скорости интернета заметно улучшилось в сотнях населенных пунктов по всей стране.

За полгода в сети А1 были включены 162 базовые станции по всей Беларуси: существенное улучшение связи могут почувствовать абоненты более 500 населенных пунктов. Большинство вышек расположены в Брестской, Витебской и Гродненской областях, а также вдоль главных автомагистралей страны. В особенности изменения станут заметны в местах, где в летний сезон нагрузка на сеть традиционно существенно возрастает.

Благодаря технологии RAN Sharing емкость и качество 3G-сети А1 удалось увеличить в кратчайшие сроки и с минимальными трудозатратами – при этом без строительства новых базовых станций. Ее суть заключается в совместном использовании сетей радиодоступа разными компаниями, предоставляющими услуги сотовой связи. Благодаря совместному доступу полный цикл запуска новых мощностей сокращается с нескольких лет до нескольких месяцев.

Внедрение технологии RAN Sharing началось в конце 2022 года. За это время работа сети А1 была улучшена более чем в тысячи населенных пунктах Беларуси.

В качестве рабочего диапазона для использования RAN Sharing был выбран 900 МГц: базовые станции, работающие на этих частотах, обеспечивают больший радиус действия и лучшую проникающую способность радиосигнала. Это позволяет обеспечить высокое качество связи как на территориях со сложным ландшафтом, так и в условиях высокоплотной застройки.

Реализация следующего этапа проекта по внедрению технологии RAN Sharing запланирована на первое полугодие 2024 года.